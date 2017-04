Plus d'infos sur le concert Renaud à Bourges

Le concert Renaud a lieu dans le cadre du festival Printemps de Bourges 2017.

LE PRINTEMPS DE BOURGES (2-1089099) presente ce concert.

Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel - 41ème édition Accueil des Personnes à mobilité réduite Le Printemps de Bourges prend en compte les besoins des personnes à mobilité réduite en adoptant toutes les mesures destinées à favoriser au maximum leur accès aux salles et aux scènes : • Toutes les entrées de salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite • Une priorité d'entrée leur est accordée ; un régisseur leur permet d'accéder dans les salles avant le public, par une entrée réservée aux PMR (au minimum 1 heure avant le début du concert) • Les deux plus grandes salles, le W et le Palais d'Auron, disposent d'une plate-forme surélevée destinée exclusivement aux PMR • De nombreuses places de parking sont spécialement créées et signalées sur tout le site du festival à l'intention des PMR • Une cabine sanitaire PMR est installée dans chaque bloc sanitaire temporaire du festival (W, Place Séraucourt , Rives d'Auron, 22 d'Auron...) Les structures spécialisées qui souhaitent emmener un groupe de personnes à mobilité réduite à un ou plusieurs concerts sont priées d'envoyer, au moins deux semaines avant le festival, un mail au service relations publiques, à l'adresse suivante : pauline.curel@printemps-bourges.com