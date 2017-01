Plus d'infos sur le concert De Palmas à Vierzon

LA VILLE DE VIERZON (L.1-1044355) (2-1017148/3-1017149) en accord avec 213 productions présente ce spectacle

De palmas a connu un succès phénoménal en 1994 avec la chanson "Sur la route" issue de son premier album "La dernière année". De palmas s'impose avec un son blues-rock particulier, à la fois naturel et sophistiqué. "Sur la route" devient un énorme succès, est nommé Victoire de la musique en 1995 et permet à De Palmas de rencontrer son public à travers plus de 300 concerts.2002 sera l'année de la consécration avec son troisième album et le tube "J'en rêve encore" composé par Jean Jacques Goldman : Victoire de la musique, NRJ music Awards et plus de 180 concerts.D'autre albums suivront et en 2016, Gérald De Palmas revient sur le devant de la scène avec un nouvel album: "La beauté du geste", album salué positivement par l'ensemble de la critique comme un véritable retour aux sources du chanteur.Très logiquement, une tournée est mise en place pour la saison 2016-2017.Et tout aussi logiquement, elle passera par le théâtre Mac-Nab...On n'allait quand même pas rater ça ! cf Virginie FoltierPersonnes à mobilité réduite : 02 48 53 02 67