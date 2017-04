Plus d'infos sur le spectacle Echoa à Bourges

Camille Rocailleux et ses complices inventent un concert de danse où musiciens et danseurs se risquent hors de leur mode d'expression habituelle et créent un langage unique, énergique, drôle et fantaisiste qui ravit petits et grands.

Avec une énergie débordante, musiciens et danseurs s’emploient à casser les codes, percuter les genres et dépassent la cohabitation classique entre musique et danse. Ils s’inventent un nouvel espace commun dans lequel ils vont fouiller leurs gestes, s’approprier les rythmes des uns et des autres pour faire jaillir un sens inédit. Comment danse un percussionniste ? Comment sonne le corps d’un danseur ? .

Initiateurs de ce spectacle en 2001 dès la fin de leurs études, Thomas Guerry, danseur et chorégraphe et Camille Rocailleux, percussionniste, pianiste et compositeur, inventent un nouveau langage pour illustrer leur relation artistique. L’échange est au cœur de leur démarche : chacun se risque hors de son mode d’expression habituelle avec la volonté de repérer leurs similitudes. Sept tableaux, où se mêlent percussions, beatbox, jeux d’ombres et de lumières, rendent compte de ce parcours insolite. Tantôt doux comme un chuchotement, tantôt puissant comme un carnaval, Echoa n’est jamais dénué ni de fougue ni de fantaisie.

Ce spectacle qui compte depuis sa création plus de huit cent représentations tout public à travers le monde est un véritable concert de danse inattendu pour voir la danse d’une oreille neuve !

Site web : http://www.mcbourges.com/la-saison/les-spectacles/1115-echoa