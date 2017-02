Plus d'infos sur le spectacle Ballet De France à Vierzon

LA VILLE DE VIERZON présente ce spectacle

Les douze danseurs solistes des Ballets de France vous entrainent dans un spectacle exceptionnel alliant la finesse et la virtuosité de la danse classique avec l'expressivité de la danse contemporaine. Dans un enchainement de tableaux variés, visitez à nouveau les grands classiques du ballet et laissez-vous emporter par la mise en scène du chorégraphe américain Micheal Fothergill sur la musique saisissante de Maurice Ravel.Que ce soit les airs lyriques de ses plus grandes oeuvres pour piano, ou encore le bouillonnement impétueux de son célèbre Boléro, prenez part à un programme à la fois musical et chorégraphique qui vous ne laissera pas indifférent.Durée du spectacle 1h45 dont un entracte de 15 minutesLe programmeSuite d'Etudes chorégraphie Moka Maihara d'après Harald LanderMusique : Carl CzernySirtaki chorégraphie Denis LamajMusique : Míkis TheodorákisCarmen chorégraphie Rémi LartigueMusique : Georges BizetFête des fleurs à Genzano chorégraphie Auguste BournonvilleMusique : Edvard HelstedI Got Rythm chorégraphie Moka MaiharaMusique : Georges GershwinSyzygie chorégraphie Michael FothergillMusique : Maurice RavelBoléro chorégraphie Michael FothergillMusique : Maurice RavelPersonnes à mobilité réduite : 02 48 53 02 67