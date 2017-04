Plus d'infos sur le festival Printemps de Bourges 2017

Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel - 41ème édition



Du mardi 18 au dimanche 23 avril 2017



Evènement musical incontournable, Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel donne le ton en ouvrant, pour la 41ème fois, la belle saison des festivals ! Plus de 500 artistes français et internationaux sont au rendez-vous pour 6 jours de musique dans les 8 salles et 4 scènes extérieures ainsi que les nombreux bars et restos du Printemps dans la ville. Immense shaker qui assemble les genres et marie les styles, Le Printemps de Bourges 2016 n'échappe pas à la règle !

Site web : http://www.printemps-bourges.com