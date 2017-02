Plus d'infos sur le spectacle Aux Frais De La Princesse à Vierzon

LA VILLE DE VIERZON (L.1-1044355/2-1017148/3-1017149) présente ce spectacle

Une comédie de Jean FRANCOAvec Marion GAME, Jean-Pierre CASTALDI, Gaelle BILLAUT-DANNO, Vincent ESCURE, Olivier HARDOUIN, Lucie MURATET et Julie WINGENS.Eva Milcec, reine du royaume de Mythonie, est en visite officielle en France. Elle a pris dans ses bagages : son mari, Hubert, bien décidé à ne plus jouer les utilités ; sa fille, la princesse Leonida, en pleine rébellion contre son milieu ; Angèle, sa secrétaire trop zélée ; et Anton, son professeur de chant – qui est aussi son amant. À peine arrivée, elle apprend que dans son pays, à quelques milliers de kilomètres de là, la révolte gronde et qu'elle semble sur le point d'être éjectée de son trône ! Depuis la suite de son palace, Eva va tenter de dompter la rébellion, et de sauver sa peau. Mais l'Hôtel Paris, où elle séjourne, regorge d'espions à la petite semaine, et va devenir rapidement le théâtre de chassés-croisés rocambolesques...Personnes à mobilité réduite : 02 48 53 02 67