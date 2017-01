Plus d'infos sur le spectacle Bernard Mabille à Vierzon

LA VILLE DE VIERZON (L.1-1044355/2-1017148/3-1017149) présente ce spectacle

« De la tête aux pieds » est un spectacle joué et écrit parBernard Mabille, avec une création lumière et Son d'Emmanuel Cordier, sur une musique de Florent Mabille, sous la direction artistique de Pascal Mabille.C'est seul en scène, que l'humoriste Bernard Mabille, auteur de Thierry Le Luron et coauteur du Radio Bistro d'Anne Roumanoff, investit depuis trois saisons les grandes salles de France. Dans un spectacle sans cesse renouvelé, au rythme de l'actualité, il taille des costards devant un public hilare. Son expérience de journaliste, sa présence à la radio dans les Grosses Têtes de Laurent Ruquier, à la télévision dans Vivement Dimanche Prochain de Michel Drucker et à La Revue de Presse sur Paris Première lui donnent l'occasion d'une réécriture permanente à la fois satirique et humoristique.Personnes à mobilité réduite : 02 48 53 02 67