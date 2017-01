Plus d'infos sur le spectacle Christophe Aleveque à Vierzon

LA VILLE DE VIERZON (L.1-1044355/2-1017148/3-1017149) présente ce spectacle

Christophe Alévêque se fait Don Quichotte et s'attaque à tous les sujets d'actualité. Il les lamine dans une revue de presse actualisée chaque jour. Il part en campagne et s'en prend à l'éducation et aux ados. Il pointe la génération des grands flasques, des « tranquille, t'inquiète », ces résignés qui opposent une tiédeur béate aux vieux énervés dans son genre.Il s 'attaque au reste du monde, la crise, l'opposition, le gouvernement, les pluies abusives, le réchauffement et la mal-bouffe. Dans un délire d'optimisme, il en est sûr, les forces de l'esprit l'emporteront. Et puis il doute... Humoriste, clown dérisoire ou missionnaire ? De temps en temps, pour se calmer, il se met au piano. « Le ton Alévêque : tendre et corrosif » L'Express« Un grand moment de rock'n roll » Figaroscope« Toujours drôle et percutant, il manie parfaitement l'art de la feinte et du contre-pied. Un spectacle désopilant,instructif. » L'Humanité Dimanche« Simplement irrésistible » CausettePersonnes à mobilité réduite : 02 48 53 02 67