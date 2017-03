Plus d'infos sur le spectacle Francois-xavier Demaison à Vierzon

LA VILLE DE VIERZON (L.1-1044355/2-1017148/3-1017149) présente ce spectacle

« Qu'il y a t il de commun entre la Corse, un chef indien réclamant des comptes à Christophe Colomb, une mère de famille de Carcassonne doublure voix de Michel Sardou, un castor inculpé pour trafic de sciure, une chasse à courre, un entraîneur de foot en tongs, une association lucrative sans but et un pull jacquard ?Rien ?Si !Le tout nouveau spectacle de François-Xavier Demaison ! Il y a dix ans, il montait sur scène pour la première fois...En octobre 2008, c'était François Xavier Demaison s'envole.En décembre 2013 c'était François Xavier Demaison s'évade.En mars 2017 ce sera François Xavier Demaison revient au Mac-Nab pour,en virtuose, incarner une galerie de personnages toujours plus drôles et étonnants. Comédien génial, entre sketch et stand up, il crée une complicité unique avec son public.Personnes à mobilité réduite : 02 48 53 02 67