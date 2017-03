Plus d'infos sur le spectacle Hyacinthe Et Rose à Vierzon

LA VILLE DE VIERZON (L.1-1044355/2-1017148/3-1017149) présente ce spectacle

Poétique et pleine d'humanité, la plume enchanteresse de François Morel...« Hyacinthe et Rose sont marié depuis 45 ans. Tous deux possèdent des caractères diamétralement opposés. Il aime aller au bistro, boire des coups avec les copains,finit souvent la journée imbibé et endormi dans un fossé. Elle fréquente assidûment l'église, pendue aux lèvres d'un curé aux sermons interminables, dont les envolées lyriques laissent les fidèles sceptiques. Ils se chamaillent sans cesse et ne semblent plus partager que l'amour des fleurs qu'ils cultivent avec passion dans leur jardin. Régulièrement, pour les vacances, ils accueillent leurs petits enfants et les initient à la botanique du dimanche...Par la voix de son narrateur, François Morel déroule une série de chroniques familiales et rurales cocasses, émouvantes, qui, bien qu'en grande partie issues de son imagination fertile, se révèlent d'une incroyable justesse, rappelant à nombre d'entre nous une enfance bien vécue.A travers ces portraits fantasmés, profondément humains, de grands-parents, cousins ou villageois, à travers la description d'une France intemporelle mais un brin rétro, chacun retrouve un peu de soi, un peu des siens, pioche à droite à gauche pour reconstituer son histoire, se la remémorer avec une émotion certaine...Afin d'accompagner sa lecture, l'acteur a fait appel à Antoine Salher. Celui-ci a conçu un habillage musical sophistiqué aussi enchanteur que surprenant.Ses compositions sont épatantes, drôles, touchantes. La campagne très « théâtrale » qui sert de cadre aux prestations des deux artistes achève de nous transporter dans un passé à la fois surréaliste et familier, pour un moment assez unique.Une réussite.Allez-y !” Thomas BaudeauPersonnes à mobilité réduite : 02 48 53 02 67