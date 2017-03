Plus d'infos sur le spectacle Les Semianyki à Vierzon

LA VILLE DE VIERZON (L.1-1044355/2-1017148/3-1017149) présente ce spectacle

Dans ce spectacle les Semianyki portent un regard corrosif sur une famille russe complètement déjantée, entre un père alcoolique émouvant, une mère autoritaire et séductrice et une ribambelle d'affreux bambins aussi détestable qu'attachant ! C'est un peu comme si on suivait une saga familiale mais chez la famille Addams.Entre amour et chaos les Semianyki jouent à merveille sur des sensations simples, fortes, comme le faisait autrefois le cinéma muet. Ces clowns ne parlent pas et pourtant l'on comprend tout. Le plus bel hommage qui puisse être donné au Clown, à la fois traditionnel et contemporain, baigné d'une délicieuse sensibilité russe.Folie poétique, rage inventive, humour corrosif, chez ces artistes de la légendaire troupe de St Pétersbourg qui parcourt le monde depuis 2005. « Provoque l'hilarité comme émotion » A nous Paris« Un rythme de folie dans les mésaventures quotidiennes de la maisonnée. Energisant, émouvant et débordant d'imagination. » Pariscope« Le formidable théâtre Licedei parvient à suggérer les émotions les plus fines, les sensations les plus raffinées. Du grand art, du grand bonheur. » TéléramaPersonnes à mobilité réduite : 02 48 53 02 67