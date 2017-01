Plus d'infos sur le spectacle Marie-claude à Vierzon

LA VILLE DE VIERZON présente ce spectacle

Céline Larrigaldie, comédienne, a souhaité porter au théâtre le message d'engagement, de résistance et d'espoir que Marie-Claude Vaillant-Couturier a défendu toute sa vie. Attachée au devoir de mémoire et de transmission de valeurs de courage et d'humanité, elle a confié l'écriture de la pièce à Jean-Pierre Thiercelin, touchée par sa capacité de rire et sourire même du pire.Marie-Claude Vaillant-Couturier grande figure féminine de la Résistance, fut un témoin exceptionnel au procès de Nuremberg.Femme de culture, d'action, d'audace et de générosité, sa présence fut permanente dans les combats du XXème siècle : dans la Résistance, à Auschwitz ou à l'Assemblée Nationale.D'une immense humilité et d'une élégance distinguée, elle fut une combattante infatigable pour la liberté, la justice et la place des femmes que ce soit pour la libération de Nelson Mandela ou encore sa lutte pour l'imprescriptibilité des crimes contre l'Humanité...Avec tendresse et pétillance, le public est convié à entrer dans la grande Histoire au travers du regard d' autres Marie-Claude, jeunes filles d'hier et d'aujourd'hui. Isabelle Starkier signe une mise en scène pleine de surprises et de toutes les couleurs de l'humanité.Un spectacle empreint d'humanité, d'humour et d'espoir Un hommage à l'engagement féminin et à la vie !Une création soutenue par la Région Centre Val de Loire- Ville d'Orléans-Ville de SaranCentre Culturel d'Orly- Fondation pour la Mémoire de la DéportationMinistère de la Défense Direction de la Mémoire du Patrimoine et des ArchivesParrainé par le journal l'HUMANITEPersonnes à mobilité réduite : 02 48 53 02 67