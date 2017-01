Plus d'infos sur le spectacle Regis Mailhot à Vierzon

LA VILLE DE VIERZON (L.1-1044355/2-1017148/3-1017149) présente ce spectacle

Citoyen, la liberté d'expression c'est aussi pour les pigeons.Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l'humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un «Citoyen» qui a pris le « Parti d'en rire ».Mailhot est un humoriste entier.Homme de scène reconnu, auteur de spectacles à succès, chroniqueur vedette du Fou du roi, humoriste de la mi-journée sur RTL aux côtés de Stéphane Bern, pilier de la « Revue de presse » sur Paris Première et auteur d'ouvrages satiriques. - LE MONDE : "Corrosif et sarcastique !"- LE FIGARO : " Une plume trempée dans du kérosène. Hilarant »- LES INROCKS : "L'acide caustique"- L'EXPRESS : « déluge de vannes et d'uppercuts, féroces er hilarants »- FRANCE INFOS : "Sale gosse doué en explosif."- MARIANNE : " Un vrai talent de sniper pour canarder idées reçues et fausses valeurs !"- LE NOUVEL OBS : "un vrai régal !"- LE CANARD ENCHAÎNÉ : "Une irrévérence qui fait mouche."Personnes à mobilité réduite : 02 48 53 02 67