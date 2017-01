Plus d'infos sur le spectacle Revue Music-hall Passions à Vierzon

Le spectacle Revue Music-hall Passions a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Vierzon 2017.

Billet valable 6 mois à partir de la date d'achat. Pour déjeuner (11h30) ou pour dîner (19h30) - Hors 24, 31 décembre et 14 février.

Réservation impérative au 02.48.71.20.87REVUE MUSIC-HALL PASSIONSREPAS-SPECTACLE Plus de quatorze artistes vous proposent un voyage envoûtant dans l'univers de la danse et du cirque. Plumes, strass et paillettes tourbillonnent sous vos yeux ébahis pour vous offrir un spectacle respectant la plus pure tradition des grands cabarets. Chorégraphies soignées, mise en scène captivante et costumes féériques se conjuguent à la perfection pour vous offrir un show plein de fraîcheur et de sensualité. Un cocktail étincelant de beauté et de joie de vivre, de sensualité et de féérie, de ballets endiablés et d'attractions surprenantes, associé à une restauration française de qualité servie en première partie de soirée dans une ambiance intimiste et cossue. Alors, n'hésitez plus... rentrez dans la féérie du Cabaret ! ** Arrivée / Apéritif : 19h30 / 20h (11h30 au déjeuner) Début du Dîner : 20h00 (12h au déjeuner) Début du Spectacle : 22h00 (14h au déjeuner) Fin du Spectacle : 00h00 (16h au déjeuner) Animation dansante : de 00h00 à 1h (16h à 17h au déjeuner)*** Formule Cancan 59 euros Repas - Spectacle : vendredi et samedi à 19h30 & jeudi, vendredi, dimanche à 11h30, préparé avec grand soin par notre Chef suivi de notre spectacle PASSIONS EntréeBallottine océane de saumon à l'oseillePlatJambonnette de volaille farçie aux petits légumes,gratin dauphinois et son fagot d'haricotsFromage Fromage sur son lit de verdureDessertBaccara croustillant caramel & sa crème anglaiseVins1 verre de vin blanc¼ de bouteille de vin rouge par personneCafé*** Formule Salto 72 euros Repas-spectacle : vendredi et samedi à 19h30 & jeudi, vendredi et dimanche à 11h30 : Un festin gourmet, Kir Royal et vins inclus, préparé avec grand soin par notre Chef suivi de notre spectacle PASSIONS. Apéritif Kir royal de bienvenue et ses amuse boucheEntréeOpéra aux deux saumons sauce citron et fines herbesPlatSuprême de volaille farcieGratin dauphinois & son fagot d'haricotsFromage Duo de fromages sur son lit de verdureDessertPalace aux fruits rouges et son Choco TrésorVins1 verre de vin blanc¼ de bouteille de vin rouge par personneCafé*** Formule Cristal 96 euros Repas-spectacle vendredi et samedi à 19h30 & jeudi, vendredi, dimanche à 11h30 : Repas au Champagne autour d'un menu gastronomique servi dans notre emplacement privilégié le « Carré d'Or », préparé avec grand soin par notre Chef suivi de notre spectacle PASSIONS.Apéritif Champagne de bienvenue et ses petits canapésEntréeFeuilleté de St Jacques, sauce vin blanc et CognacPlatFilet de canette aux poires caraméliséesGratin dauphinois & son fagot d'haricotsFromageDuo de fromages sur son lit de verdureDessertImpériale chocolat mandarine, crème anglaise et son Choco trésorVins¼ de bouteille de vin rouge par personne1 verre de vin blancCafé*** Formule Mystère 42 euros Spectacle-seulRevue Music-Hall : « PASSIONS » à 21h30 ou 13h30 Chanteuse, Cirque contemporain Danseuses, Humoriste & MagieVous aurez le privilège d'admirer notre Tigre de Sibérie TCHADTour de chant pendant le repas Et après le spectacle, la fête continue avec notre animation dansante.